Botola Pro D-1 : Le derby WAC-RCA sans buts

Dans un stade archi-comble, les deux rivaux éternels, au coude-à-coude au classement de la Botola Pro D1, ont livré une prestation peu reluisante, mais qui a tenu toutes ses promesses en termes d’engouement et de présence massive du public.

Dès le coup d’envoi de cette rencontre, le Raja a pris d’assaut la ligne défensive du WAC forçant les Wydadis à réagir par des contre-attaques. Au fil des minutes, les hommes de Mohammed Amine Benhachem ont réussi à imposer leur mainmise sur le milieu de terrain, à la faveur de leur discipline tactique et leur envie de trouver la brèche dans la défense des Verts, mais sans parvenir à surprendre le portier Mehdi Lahrar.

Les Widadis ont accéléré la cadence en 2ème période afin d’inscrire le but de la victoire sans pour autant y parvenir. Ce nul profite au Raja, désormais co-leader du classement général à côté du Maghreb Fès (12 pts), tandis que le WAC est dauphin (11 pts) avec l’AS FAR, qui a largement battu, plus tôt à Kénitra, le Hassania Agadir (3-0).