Ballet politico-diplomatique sur le dossier saharien : Bruxelles reconnait la marocanité du Sahara

Cette position se traduit dans la déclaration conjointe signée durant les dernières heures à Bruxelles par Nasser Bourita, chef de la diplomatie marocaine, et Maxime Prévot, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, des affaires européennes et de la coopération au développement de Belgique.

La déclaration note que la proposition d’autonomie formulée par le Maroc était « la base la plus adéquate, sérieuse, crédible et réaliste pour parvenir à une solution politique », la Belgique étant consciente de « l’importance existentielle de la question du Sahara » pour Rabat.

N. Bourita s’est félicité de l’évolution de la position belge, qu’il qualifie de « reconnaissance claire du réalisme et de la légitimité » de la vision royale, pour le « règlement définitif de ce différend régional ». La diplomatie marocaine rappelle que cette nouvelle position s’inscrivait dans « la dynamique internationale » à la proposition marocaine, « déjà appuyée par de nombreux pays de toutes les régions du monde ». Elle reflète, en outre, « une convergence croissante autour d’une approche pragmatique » fondée sur « le dialogue, la stabilité et la coopération régionale ».

À une semaine de l’adoption d’une nouvelle résolution du Conseil de sécurité de l’ONU concernant la question du Sahara, N. Bourita a multiplié ses échanges diplomatiques de haut niveau. Après ses récentes discussions avec Sergueï Lavrov, son homologue russe, la semaine dernière à Moscou, il s’est entretenu avec Jean-Noël Barrot, chef de la diplomatie française, à Paris, en marge de sa participation à la 4e Conférence ministérielle des diplomaties féministes, La question du Sahara a été au cœur des discussions entre les deux ministres. J-N. Barrot a réaffirmé à cette occasion «l a position inébranlable de la France, pour laquelle le présent et l’avenir du Sahara occidental s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine », lit-on dans un communiqué du ministère français des Affaires étrangères. Il a également souligné que « le plan d’autonomie proposé par le Maroc en 2007, qui bénéficie d’un consensus international croissant, reste la seule base pour parvenir à une solution politique juste, durable et négociée, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Dans ce contexte, la France est fermement engagée aux Nations unies pour un règlement politique définitif de cette question ».

Pour rappel, la France a officiellement reconnu, le 30 juillet 2024, la marocanité du Sahara. Paris collabore aujourd’hui avec Washington et Londres pour que Rabat précise davantage son plan d’autonomie présenté en 2007.

En dehors de la question du Sahara, cette rencontre entre les deux ministres s’inscrit dans le cadre de la commémoration du 70ᵉ anniversaire de l’accord de La Celle-Saint-Cloud, signé le 6 novembre 1955. Cet événement marquant devrait être célébré par l’établissement d’un « nouveau cadre stratégique » entre la France et le Maroc, initiative annoncée par le président Emmanuel Macron lors de sa visite d’État en octobre 2024 au royaume.

N. Bourita a aussi rencontré José Manuel Albares, son homologue espagnol. « Nous continuons à renforcer les excellentes relations d’amitié et de coopération entre nos deux pays », a fait savoir le ministre espagnol. Les deux responsables s’étaient déjà rencontrés le 23 septembre à New York, en marge de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations unies. Cette rencontre est importante à quelques jours de l’adoption d’une résolution cruciale sur le dossier du Sahara à l’ONU. En effet, l’Espagne fait partie du « Club des amis du Sahara occidental », aux côtés des États-Unis, de la France, de la Russie et du Royaume-Uni. Ce statut permet à Madrid de participer aux consultations précédant l’adoption de la résolution par l’instance exécutive onusienne.

Depuis mars 2022, l’Espagne soutient le plan marocain d’autonomie pour la région, le considérant comme « la base la plus sérieuse, réaliste et crédible » pour trouver une issue politique au différend territorial.

Jeu algérien

À quelques jours du vote au Conseil de sécurité des Nations Unies pour une nouvelle résolution concernant le Sahara occidental, l’Algérie laisse entendre qu’elle pourrait s’abstenir si le texte fait référence à la souveraineté marocaine sur le territoire. C’est ce qu’assurent des médias qui s’agitent dans le préparé du système. El Khabar, tout comme Le Soir, ont écrit que l’Algérie « pourrait ne pas soutenir la résolution du Conseil de sécurité sur la souveraineté marocaine », selon des « sources à New York ». Ils insistent en guise d’argument que « l’Algérie reste fermement attachée à l’organisation d’un référendum d’autodétermination comme solution définitive au conflit. » Cette position reflète « l’alignement de la politique algérienne avec la légitimité internationale et les résolutions onusiennes ».

La presse algérienne critique aussi les pays qui soutiennent la souveraineté marocaine sur le Sahara, les accusant d’adopter « une approche ambiguë d’un conflit qui dure depuis cinquante ans, en imposant une interprétation juridique au sein des Nations Unies ».

Les critiques ciblent particulièrement les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, accusés de « se précipiter » et de « mettre en péril la stabilité du Maghreb, du Sahel et de la Méditerranée ».

Les mêmes sources ajoutent que certaines capitales occidentales sont « piégées dans leurs calculs géopolitiques, alors qu’une solution juste et durable devrait respecter la volonté du peuple sahraoui, plutôt que de s’appuyer sur des accords temporaires ou des calculs stratégiques étroits ».

Ces fuites médiatiques envoient des signaux préoccupants au Front Polisario, dans un contexte de tensions entre l’Algérie et la Russie, qui pourraient voir Moscou ne pas utiliser son droit de veto pour soutenir la position algérienne.

Du côté des séparatistes du Polisario, Mohamed Salem Beissat, propulsé à la tête de la diplomatie du Front, a rappelé, lors d’une conférence de presse, la proposition soumise au Secrétaire général de l’ONU lundi dernier. Le Front s’est contenté de réitérer sa demande d’un référendum d’autodétermination, une option que les Nations Unies avaient précédemment jugée irréalisable en raison de désaccords persistants sur la définition de l’électorat éligible.

Il est à noter que le nouveau projet de résolution de l’ONU, élaboré comme de tradition par les États-Unis et dont des parties ont été divulguées, appelle les parties au conflit à engager des négociations sérieuses sur la proposition d’autonomie marocaine, la considérant comme « la seule solution » pour mettre fin au conflit du Sahara.

Dans son rapport sur le Sahara, présenté le 30 septembre aux membres du Conseil de sécurité, António Guterres a recommandé de prolonger d’une année supplémentaire le mandat de la MINURSO au Sahara occidental, jusqu’au 31 octobre 2026. Parallèlement, les États-Unis ont soumis un projet de résolution proposant de n’étendre le mandat de la mission onusienne que jusqu’au 31 janvier 2026. Cette période plus courte est souhaitée par l’administration Trump pour inciter les parties prenantes, notamment l’Algérie et le Polisario, à revenir à la table des négociations initiées en décembre 2018 sous l’égide de l’ONU, mais cette fois en se concentrant sur le plan d’autonomie marocain pour le Sahara, proposé en 2007.