Assurances : L’ACAPS cherche à encadrer le commerce en ligne

Le marché marocain de l’assurance poursuit sa mutation sous l’effet de la digitalisation. Les compagnies, intermédiaires et banques exploitent désormais les canaux numériques pour commercialiser leurs produits, communiquer avec les clients et diffuser des publicités. Cette évolution, qui favorise l’innovation et la compétitivité, s’accompagne aussi de nouveaux risques en matière de régulation et de transparence.

Selon l’ACAPS, la multiplication des offres sur internet et les réseaux sociaux accroît la possibilité de pratiques contraires à la réglementation. Certaines plateformes proposent des couvertures sans agrément, d’autres recourent à des publicités ambiguës ou à des procédés de souscription peu transparents. Consciente de ces dérives potentielles, l’Autorité a engagé la conception d’une solution technologique de surveillance continue des supports digitaux.

Ce dispositif reposera sur des technologies avancées de web scraping et d’intelligence artificielle capables d’extraire automatiquement les données diffusées en ligne, de les analyser et d’en détecter les anomalies. Les algorithmes intégrés permettront d’identifier les offres illégales, les ventes réalisées par des acteurs non agréés ou encore les dispositifs de commercialisation non déclarés auprès de l’Autorité.

L’outil offrira aussi une vision complète et actualisée du marché numérique de l’assurance. Les informations collectées seront présentées sous forme de tableaux de bord dynamiques, de rapports d’analyse et de statistiques détaillées, permettant aux équipes de contrôle d’intervenir rapidement en cas de manquement. L’objectif est de doter le régulateur d’une capacité de veille proactive, capable de repérer toute forme de non-conformité avant qu’elle n’affecte les consommateurs.

L’Acaps prévoit également de recruter un expert spécialisé dans les technologies de détection automatique et d’analyse des données numériques. Ce professionnel accompagnera la mise en œuvre du système et assurera son adaptation aux évolutions rapides du marché.

À travers ce projet, le régulateur confirme sa volonté d’intégrer pleinement les outils numériques dans ses modes de supervision. Il s’agit non seulement de protéger les assurés, mais aussi de garantir un environnement digital sain, fondé sur la transparence et la confiance. L’initiative marque ainsi une étape importante dans la modernisation de la régulation du secteur et dans l’adaptation du cadre de contrôle à l’économie numérique.

Ce dispositif entend également favoriser la coopération entre autorités, acteurs privés et associations de consommateurs, afin de partager des alertes, harmoniser les bonnes pratiques et organiser des campagnes d’information visant à sensibiliser le public aux risques liés aux offres en ligne. L’approche vise la prévention autant que la répression, pour préserver durablement la confiance des assurés et la traçabilité effective.