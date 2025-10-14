Après la fuite du Président malgache : L’armée prend le pouvoir

La présidence de la République de Madagascar a publié sur sa page Facebook un décret « portant dissolution de l’Assemblée nationale » alors que les députés se réunissaient pour entamer le processus de destitution d’A. Rajoelina pour abandon de poste. Les députés estimant ce décret présidentiel invalide, ils sont allés au bout du vote. « On va prendre le pouvoir à partir d’aujourd’hui et on dissout le Sénat et la Haute Cour constitutionnelle. L’Assemblée nationale, on la laisse continuer à travailler », a indiqué le colonel Michael Randrianirina du Capsat, dans les minutes qui ont suivi. La présidence de Madagascar a dénoncé mardi une « tentative de coup d’État ».

Lundi, A. Rajoelina a écarté toute démission en appelant à « respecter la Constitution », dans sa première prise de parole depuis un lieu inconnu. Lors de ce direct diffusé sur les réseaux sociaux, il s’est dit dans un « lieu sûr » après une « tentative de meurtre », sans plus de précisions sur sa localisation. Dimanche, RFI avait fait savoir que le président malgache a été exfiltré par un avion militaire français. Il ne serait plus sur le territoire national et sa destination finale reste incertaine. Samedi 11 octobre, une unité de l’armée, le Corps d’armée des personnels et des services administratifs et techniques (Capsat) a appelé à la désobéissance : « Refusons d’être rémunérés pour tirer sur nos amis, nos frères, nos sœurs. » Ils se sont ensuite joints aux manifestants.

Le 25 septembre, des manifestations ont débuté à Madagascar, portées notamment par le collectif Gen Z. La colère contre les coupures d’eau et d’électricité s’est muée en fronde plus large contre le pouvoir dirigé par président très contesté par les manifestants. Ses consultations menées ces dernières semaines en marge des manifestations n’ont pas calmé la colère. Face à la presse, le colonel Michael Randrianirina – celui-là même qui avait appelé samedi ses frères d’armes à cesser de tirer sur la foule – a annoncé la prise du pouvoir et suspendre la Constitution en cours. Les militaires du Capsat ont également annoncé qu’ils mettaient en place un Conseil des présidents, composés uniquement d’officiers de l’armée et de la gendarmerie. Dans leur déclaration, les hauts-gradés annoncent suspendre également le Sénat, la Haute Cour constitutionnelle, le Haut conseil pour la défense de la démocratie et de l’État de droit ainsi que la Commission électorale nationale indépendante (Céni). Les militaires ne dissolvent toutefois pas l’Assemblée nationale. Les militaires du Capsat annoncent également la création d’une Haute cour des réformes. Qui la composera ? Des membres de la Gen Z ? De la société civile ? Aucune information n’a été communiquée pour l’instant à ce sujet. Enfin, les militaires ont annoncé la tenue d’un référendum qui devrait avoir lieu d’ici 2 ans. Ils nommeront très prochainement, disent-ils, un Premier ministre qui composera un gouvernement civil. Dans la rue, les premiers cris de joie et sifflements sont en train de retentir.