AMO : Plus de 8 Mrds de Dh décaissés par la CNSS en 2024

Selon le rapport sur les établissements et entreprises publics, annexé au projet de loi de finances 2026, le nombre de salariés déclarés auprès de la CNSS a atteint 4,08 millions à fin 2024. Le montant total des prestations servies dans le cadre de l’AMO, au profit des assurés principaux et de leurs ayants droit, s’est établi à 8,33 milliards de dirhams, contre 7,3 milliards de dirhams en 2023. Le régime de l’assurance maladie obligatoire destiné aux travailleurs non salariés couvre 1,64 million d’assurés principaux et 1,84 million d’ayants droit, avec des prestations dont la valeur a dépassé 1,1 milliard de dirhams.

Quant au régime de base Tadamon, réservé aux personnes incapables de s’acquitter de leurs cotisations, il demeure le plus vaste en matière de couverture, puisqu’il englobe 4,05 millions d’assurés principaux et 7,01 millions d’ayants droit.

En 2024, les prestations financées par l’État au titre de ce régime ont atteint 9,02 milliards de dirhams, correspondant à plus de 24 millions de dossiers traités dans le cadre de l’assurance maladie obligatoire.

De son côté, le régime de l’assurance maladie obligatoire universelle, destiné aux assurés non actifs mais disposant de moyens leur permettant de contribuer aux cotisations, a concerné 170.758 assurés principaux et 63.547 ayants droit en 2024. Les prestations versées dans ce cadre se sont élevées à 380 MDH. Le même rapport précise que les transferts cumulés de l’État au profit de la CNSS au titre de ce régime ont dépassé 25,51 milliards de dirhams à fin septembre 2025.

La CNSS dispose aujourd’hui d’un réseau de 4 189 points de proximité, qui ont accueilli 94 % des dossiers d’assurance maladie obligatoire, renforçant ainsi l’accès territorial aux services sociaux. Grâce à cette infrastructure, le Fonds assure la couverture de plus de 24 millions de personnes, soit plus de 66 % de la population marocaine.

Le plan stratégique 2024-2026 vise à consolider le chantier de la généralisation de la protection sociale et à accélérer la transformation numérique, notamment à travers la dématérialisation de la feuille de soins, la création d’une plateforme de données, la restructuration du système d’information lié aux fonctions métiers, ainsi que le renforcement de la cybersécurité et l’automatisation du contrôle des remboursements dans le cadre du régime général.