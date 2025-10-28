Alpinisme : Présence marocaine au Conseil de l’UIAA

L’alpiniste marocaine est reconnue comme étant la première femme d’Afrique du Nord à avoir gravi le mont Everest, et la seule à avoir accompli l’ascension des Sept sommets du monde, les plus hauts sommets de chaque continent, face au représentant de l’Afrique du Sud, souligne la Fédération dans un communiqué.

Cette élection, tenue en marge de l’Assemblée générale de l’UIAA, vient saluer le leadership, le parcours inspirant et l’engagement de B. Baibanou pour le développement de l’alpinisme au Maroc et en Afrique.

La Fédération marocaine, membre de l’UIAA depuis 2017, participe à ce congrès dans le cadre de ses efforts visant à renforcer la diplomatie parallèle et à promouvoir la cause nationale, fait savoir la même source.

À travers cette nouvelle responsabilité, l’athlète portera la voix de l’Afrique et du Maroc au sein de cette organisation mondiale de référence dans le domaine de l’alpinisme, contribuant ainsi à un développement durable, inclusif et sécurisé des sports de montagne.