Alors qu’Israël cherche l’annexion de la Cisjordanie : Le Caire réunit le Hamas au Fatah

« Je ne permettrai pas à Israël d’annexer la Cisjordanie », a déclaré D. Trump aux journalistes à la Maison Blanche le 26 septembre. « Non, je ne le permettrai pas. Cela n’arrivera pas. » Passant outre l’affirmation de l’actuel hôte de la Maison Blanche, les députés israéliens se sont prononcés sur deux projets de loi en lecture préliminaire, un vote destiné à autoriser l’examen en première lecture des projets de loi. Le premier texte, proposé par le chef du parti nationaliste Israël Beiteinou (opposition), Avigdor Lieberman, visant à étendre la souveraineté israélienne à Maalé Adumim, une colonie de plus de 40.000 habitants située juste à l’est d’al-Qods, a été adopté par 32 députés contre 9. Le deuxième projet de loi, proposé par le député d’extrême-droite Avi Maoz, lui aussi dans l’opposition, vise à appliquer la souveraineté israélienne sur l’ensemble de la Cisjordanie, a été adopté en lecture préliminaire par 25 députés pour et 24 contre.

Selon les médias, le Premier ministre israélien avait ordonné aux députés de son parti de s’abstenir pendant les votes. Le Likoud a qualifié les votes de « provocation de l’opposition visant à nuire à nos relations avec les États-Unis et aux grandes réalisations d’Israël » dans la guerre déclenchée le 7 octobre 2023 par le Hamas », dans un communiqué. « La véritable souveraineté ne s’obtient pas par une loi symbolique (…) mais par un travail efficace sur le terrain et par la création des conditions politiques propices à la reconnaissance de notre souveraineté, comme cela a été fait dans le Golan et à Jérusalem », ajoute le texte.

La résolution a été votée en faveur par 32 députés, contre neuf. Elle sera maintenant soumise à la Commission des affaires étrangères et de la défense pour discussion. Maale Adumim est située à l’est de Jérusalem occupée et constitue l’une des plus grandes colonies de Cisjordanie occupée. Son annexion isolerait Jérusalem-Est de son environnement oriental palestinien et diviserait la Cisjordanie en deux parties. Si l’annexion de la Cisjordanie est réalisée, cela signifierait la fin de la possibilité de mettre en œuvre la solution à deux États, telle que consacrée par les résolutions de l’ONU. Israël a occupé la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, en 1967, une action considérée comme une violation flagrante de la Charte des Nations Unies et des principes du droit international.

A rappeler que ministère des Affaires étrangères de l’Autorité nationale palestinienne, le Hamas et les pays arabes et islamiques avaient condamné l’approbation préliminaire par la Knesset (Parlement israélien) de deux projets de loi visant à annexer la Cisjordanie occupée et la colonie de Maale Adumim (à l’est de Jérusalem occupée). Ils ont souligné que cette mesure « ne changera rien à la réalité palestinienne du territoire » et compromettra la solution à deux États.

Le Hamas a déclaré dans un communiqué que « le vote de la Knesset sur les deux projets de loi visant à annexer la Cisjordanie et à imposer la souveraineté sur la colonie de Maale Adumim en lecture préliminaire reflète le visage noir de l’occupation coloniale ». Il a souligné « que l’entité sioniste persiste dans ses tentatives de légaliser les colonies et d’imposer la souveraineté sioniste sur les territoires palestiniens occupés, en violation flagrante de toutes les lois et résolutions internationales pertinentes ». Il a également affirmé que « les tentatives « frénétiques » de l’occupation d’annexer des terres de Cisjordanie sont « nulles et non avenues et ne changeront rien au fait qu’il s’agit de terres palestiniennes » au regard de l’histoire et du droit international, ainsi que de l’avis consultatif rendu par la Cour internationale de Justice en 2024 », selon le texte du communiqué du Hamas. Le Hamas a tenu l’entité sioniste responsable des « répercussions de ces lois d’occupation invalides ».

Le ministère palestinien des Affaires étrangères a également condamné « avec la plus grande fermeté les tentatives de la Knesset de l’occupation israélienne d’annexer des terres palestiniennes en approuvant aujourd’hui ce qu’elle appelle l’imposition de la souveraineté israélienne ».

Le communiqué a ajouté que « le territoire palestinien occupé en Cisjordanie, y compris Jérusalem et Gaza, constitue une seule unité géographique et que l’entité sioniste n’y exerce aucune souveraineté ». Le ministère palestinien a mis en garde contre « les tentatives désespérées et continues d’Israël, puissance occupante illégale, de créer des réalités sur le terrain » et considéré que tous ces faits étaient « nuls et non avenus, méconnus, rejetés et ne constituaient pas une réalité », et qu’ils seraient combattus par tous les moyens juridiques, politiques et diplomatiques.

En août dernier, Israël avait approuvé un projet clé de construction de 3.400 logements en Cisjordanie, dénoncé par l’ONU et plusieurs dirigeants étrangers. Selon ses détracteurs, ce projet, baptisé E1, couperait la Cisjordanie en deux et empêcherait définitivement la création d’un éventuel Etat palestinien. Lors d’un événement organisé à Maalé Adoumim le 11 septembre, Benjamin Netanyahu avait affirmé qu’il « n’y aura pas d’Etat palestinien » et dit vouloir « doubler la population de la ville ».

Hors Jérusalem-est, occupée et annexée par Israël et consacrée par D. Trump « capitale éternelle » de l’entité sioniste, quelque trois millions de Palestiniens vivent en Cisjordanie, aux côtés d’environ 500.000 colons israéliens installés dans des colonies que l’ONU juge illégales au regard du droit international. La colonisation de la Cisjordanie, frontalière de la Jordanie, s’est poursuivie sous tous les gouvernements israéliens, de gauche comme de droite, depuis 1967. Ces derniers mois, plusieurs ministres israéliens d’extrême droite ont appelé ouvertement à l’annexion de la Cisjordanie.

Cueilleurs d’olives attaqués

En Cisjordanie, les forces d’occupation et les colons oeuvrent de concert pour transformer la vie de Palestiniens en enfer. Selon Mou’ayyad Chaaban, chef de la Commission de résistance au mur et à la colonisation, ils ont mené 158 attaques contre des cueilleurs d’olives depuis le début de la saison début octobre : dont 17 attaques menées par l’armée d’occupation, contre 141 attaques perpétrées par des colons. Ces attaques comprenaient des agressions physiques directes contre les agriculteurs, des arrestations, des interdictions d’accès à leurs terres et des restrictions de mouvement, comme cela a été le cas dans le gouvernorat de Tubas. Il a souligné que le ciblage de la saison des olives est systématique et délibéré par l’occupation, compte tenu de son symbolisme national et du lien historique entre les Palestiniens et leur terre, ainsi que de son importance économique, sociale et culturelle. L’occupant a procédé par ailleurs à l’expulsion de 32 militants étrangers venus en Cisjordanie pour la récolte des olives…

Une autre politique est également mise en œuvre, celle de contrôler ou de détruire les sources d’eau, selon le site d’information Quds news. Ce dernier révèle que l’occupation israélienne contrôle désormais 84% des sources d’eau en Cisjordanie et ne laisse que 16% pour les Palestiniens. 40 puits ont été détruits dans la première moitié de l’an 2025 dans la vallée du Jourdain, causant des coupures d’eau continues. Ces puits sont destinés entre autres à abreuver les troupeaux, à irriguer 3.000 dunums de terres agricoles et à fournir de l’eau potable a près de 10 mille habitants des groupements bédouins. Ce qui augmente drastiquement les couts de l’eau, affecte la production agricole et pousse les Palestiniens à quitter leurs terres. En outre, 108 ordres militaires pour s’emparer des zones aquifères ont été décrétés entre 2019 et 2025, selon Quds News. 7 puits d’eau ont été fermés au sud d’al-Khalil située dans la zone C. Dans la zone B, deux puits d’eau qui alimentent Beit Dejen et Beit Forik a l’est de Naplouse ont été fermés, provoquant une baisse du débit d’eau de 20% et affectant les besoins d’eau de 23 habitants. 12 puits artésiens ont été fermés par l’occupation dans plusieurs régions de la Cisjordanie entre janvier 2023 et aout 2025.

Plus, rappelle-t-on, entre les 15 et 21 juillet, des attaques ont été perpétrées contre les infrastructures et les réserves d’eau à Ramallah, Ariha /Jéricho, Tulkarem, Jénine, et al-Qods. Les lignes d’approvisionnement en eaux de 50 km de longueur ont été détruites dans les camps de Jénine, Tulkarem et Nour Chams. A al-Khalil, les réserves en eau ont baissé de 50%. A Ramallah et al-Bira, elles ont baissé de 30 mille m3 ce qui a privé d’eau 60 mille maisons. 5 puits dans la région de Aïn Samia, située sur les hauteurs de Ramallah et alimentant 33 rassemblements résidentiels et quelque 110 mille habitants sont attaqués régulièrement par les colons. En mai 2025, les colons ont asséché la source de Oja au nord d’Ariha, poussant les habitants à rechercher des alternatives. En parallèle, les autorités de l’occupation poursuivent avec acharnement le forage des puits d’eau souterrains dans les colonies dont celui de la vallée du Jourdain d’une profondeur de 600 mètres pour le compte de la société israélienne Mikrot.

Dans cette atmosphère tendue, les perquisitions et les arrestations sont incessantes. La veille mercredi, les forces d’occupation israéliennes ont arrêté 43 Palestiniens dans plusieurs zones de Cisjordanie, dont un enfant dans le gouvernorat d’al-Khalil/Hébron et d’anciens prisonniers palestiniens, selon des organisations de prisonniers palestiniens. Elles ont installé plusieurs points de contrôle militaires dans ses entrées et celles de certains de ses villes et camps. Elles ont fermé un certain nombre de routes principales et secondaires avec des barrières en fer, des blocs de ciment et des monticules de terre. Un groupe de colons a attaqué durant la nuit les abords du village de Burqa, à l’est de Ramallah avant de se retirer de la zone sans faire de blessés ni de dégâts matériels, selon l’agence de presse palestinienne WAFA.

Les Nations Unies ont annoncé avoir recensé environ 757 attaques au cours du premier semestre de cette année. Le porte-parole de son Secrétaire général, António Guterres, a accusé les colons de mener des attaques brutales contre les Palestiniens, en l’absence de toute responsabilité et de toute protection. Ce qui ne les dissuade de continuer en toute impunité.