Marco Langbroek, professeur à la faculté d’ingénierie aérospatiale de l’Université technique de Delft aux Pays-Bas, a supposé que le lancement aurait lieu le 5 ou le 6 novembre. Le Minuteman III est un missile balistique intercontinental à propergol solide capable de transporter une charge nucléaire. Il s’agit du seul missile intercontinental américain basé dans un silo, mis en service en 1970. À ce jour, les États-Unis possèdent 400 missiles de ce type, qui sont régulièrement testés et modernisés, et dont la durée de vie a été prolongée à plusieurs reprises.

Donald Trump a décidé de reprendre les essais nucléaires à la fin du mois d’octobre, arguant que d’autres pays en menaient également. Le président américain a abordé ce sujet après la déclaration dee Vladimir Poutine concernant le test réussi du missile intercontinental russe à propulsion nucléaire Bourévestnik. Commentant les propos de l’hôte du Bureau Ovale, Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a déclaré ne pas savoir de quoi il s’agissait, soulignant que l’essai du Bourévestnik n’était pas nucléaire. Il a exprimé l’espoir que le président américain ait été correctement informé de cet événement.

À propos des intentions des États-Unis de procéder à des essais nucléaires, D. Peskov a indiqué que les États-Unis sont un pays souverain et ont le droit de prendre des décisions souveraines. Mais, selon lui, le chef de l’Etat russe a répété plusieurs fois que si quelqu’un ne respectait pas le moratoire, Moscou agirait en conséquence.

Dans les années 90, la Russie et les États-Unis ont instauré un moratoire sur les essais nucléaires. En outre, les deux pays ont signé le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires. La Russie a confirmé son engagement, mais les États-Unis n’ont toujours pas franchi le pas. En 2023, Moscou a retiré sa ratification, invoquant la position « obstructionniste » de Washington, qui n’a fait aucun effort pour ratifier le traité en trente ans. Néanmoins, le ministère russe des Affaires étrangères a fait savoir que la Russie était prête à revoir sa décision si les États-Unis faisaient de même.

Raser Moscou

Depuis Bruxelles, Theo Francken, ministre belge de la Défense, a démenti dans une interview à la RTBF avoir menacé de « raser Moscou », affirmant que cette formule avait été attribuée à tort par le journal belge De Morgen. Selon lui, il n’aurait fait que rappeler le principe fondateur de la dissuasion nucléaire occidentale. Le 27 octobre, dans un entretien au magazine Humo, le ministre avait été interrogé sur l’éventualité d’une frappe russe visant Bruxelles. « Non, car cela reviendrait à frapper le cœur de l’OTAN, et nous raserions alors Moscou », avait-il répondu. T. De Morgen avait ensuite relayé la citation en titrant sur cette menace de représailles.

L’ambassade de Russie en Belgique avait répliqué dès le lendemain, estimant que de tels propos relevaient d’une « irresponsabilité dangereuse », tout en soulignant que ce sont précisément de tels hommes politiques, et non la Russie, qui constituent une menace pour l’avenir du continent et qui sont capables de le plonger dans une nouvelle guerre. Face au tollé général suscité par ces propos, T. Francken a cherché, quelques jours plus tard, à apaiser les tensions : « Je pense qu’il vaut mieux lire l’interview que j’ai donnée à Humo. De Morgen a paraphrasé ce que j’ai dit d’une manière méchante, incorrecte et injuste. J’ai répondu à une question du journaliste sur « Est-ce que Poutine va envoyer une arme nucléaire sur Bruxelles ? » J’ai dit non parce qu’il sait que, s’il le fait, on va envoyer des armes sur Moscou. C’est le principe de base de l’OTAN depuis 76 ans. » Sous pression, T. Francken a répété qu’il se référait uniquement au mécanisme de dissuasion de l’OTAN. Il a également affirmé que l’Alliance ne souhaitait pas « entrer en guerre » avec Moscou.

A signaler que dans l’atmosphère crispée entre les alliés de l’OTAN et la Russie sur le terrain ukrainien, les États-Unis n’envisagent pas de doter Kiev de missiles de croisière à longue portée Tomahawk en Ukraine, a déclaré lundi D. Trump à bord de l’avion Air Force One. Selon lui, les deux parties du conflit traversent une période difficile et « parfois, il faut laisser les choses se régler par la lutte ». Mais on impute au Royaume-Uni d’avoir « récemment » livré à l’Ukraine un nombre « indéterminé » de missiles de croisière Storm Shadow « afin de permettre à Kiev de poursuivre sa campagne de frappes à longue portée en Russie », a rapporté en ce début de semaine l’agence américaine Bloomberg, qui cite des sources proches du dossier.