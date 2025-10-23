Alors que J. Aoun reçoit le général US J. Clearfield : Raids israéliens contre le Liban

Le président libanais a reçu le nouveau chef du Comité de supervision de la cessation des hostilités (Mécanisme), le général US Joseph Clearfield. « Nous fondons de grands espoirs sur le travail du Comité pour contribuer au rétablissement de la stabilité dans le sud et à la prévention d’agressions (israéliennes) inacceptables », a déclaré Joseph Aoun à cette occasion. « Nous sommes déterminés à mettre en œuvre toutes les mesures de sécurité prises par l’armée, et personne au Liban ne souhaite un retour à la guerre », a-t-il ajouté. Le haut gradé américain souligne de son côté que les réunions du Comité du Mécanisme deviendront régulières afin de consolider la cessation des hostilités dans le sud. Le correspondant d’AlManar a rapporté que les avions israéliens ont mené une série de frappes contre les environs des localités de Taraya, Chamstar et Nabi Sheet. Plus tard, il a fait état de raids israéliens contre le Jrud de la ville de Hermel dans la Békaa.

De l’autre côté de la frontière, le conflit entre les dirigeants des colonies israéliennes du nord frontalières avec le Liban et le gouvernement israélien a refait surface concernant le non-respect par ce dernier de ses engagements envers les colons en matière de reconstruction.

Le Yedioth Ahronoth a publié un long article intitulé « Un crachat au visage des habitants : Qui empêche le transfert de fonds pour la reconstruction du Nord ? ». L’article dénonce « l’indifférence du gouvernement de Benjamin Netanyahu face à la crise financière des conseils régionaux du nord, n’ayant pas transféré un seul shekel des fonds qui leur étaient alloués pour la reconstruction des communautés (colonies) évacuées ». « Cette situation a conduit à la suspension de tous les projets dans la région, sans aucune certitude quant à la date à laquelle le gouvernement israélien honorera ses engagements », selon le journal israélien. Les responsables des colonies du nord ont accusé le gouvernement israélien « de négligence et de procrastination ». Et de renchérir : « le retard dans le financement met en danger la vie des colons et l’avenir de ces zones, dans un contexte de manque de clarté persistant concernant le calendrier de déboursement des fonds ».

Rappelons que les colonies du nord ont été endommagées et évacuées par leurs habitants lors de la guerre opposant le Hezbollah libanais à l’entité sioniste (8 octobre 2023 -27 novembre 2024).