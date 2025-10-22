Aide à Gaza : La CIJ somme Israël d’ouvrir les vannes

Cette décision de grande portée de la Cour internationale de justice intervient alors que les organisations humanitaires s’efforcent d’intensifier l’aide humanitaire indispensable à Gaza, après le fragile cessez-le-feu conclu plus tôt ce mois-ci. L’avis de la CIJ n’est pas juridiquement contraignant, mais la cour estime qu’il a « une grande portée juridique et une autorité morale ».

Yuji Iwasawa, président de la CIJ, a déclaré qu’Israël devait « garantir les besoins fondamentaux de la population locale, y compris les fournitures essentielles à sa survie ». Et était également « dans l’obligation d’accepter et de faciliter les programmes d’aide fournis par les Nations unies et ses entités ».

Parmi ces organisations figure l’UNRWA, agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens, qu’Israël a interdite après avoir accusé certains de ses employés d’avoir participé à l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023, qui a déclenché la guerre. La CIJ a jugé qu’Israël n’a pas étayé ces allégations.

En avril, les juges ont entendu pendant une semaine des témoignages de dizaines de pays et d’organisations, dont une grande partie concernait le statut de l’UNRWA. Lors d’audiences, un responsable américain a exprimé de « sérieuses inquiétudes », quant à l’impartialité de l’UNRWA et a prétendu que le Hamas utilisait des installations de l’agence. Il a également insisté sur le fait que l’UNRWA n’était pas la seule option pour acheminer l’aide à Gaza. Cependant, la CIJ a noté que l »organisme onusien « ne peut être remplacé à court terme ».

L’État hébreu n’a pas participé à la procédure, mais un responsable a déclaré à des journalistes en amont de l’audience qu’il s’agissait d’un « abus du droit international ». Ce dernier a ajouté qu’Israël « coopérait avec les organisations internationales et d’autres agences des Nations unies concernant Gaza. Mais Israël ne coopérera pas avec l’UNRWA ». Des arguments rejetés par Y. Iwasawa dans sa prise de parole.

L’ONU a réagi et réclamé à la CIJ de clarifier les obligations d’Israël, en tant que puissance occupante, envers les Nations unies et d’autres organismes, « y compris s’agissant d’assurer et de faciliter la fourniture sans entrave d’articles de première nécessité essentiels à la survie » des Palestiniens.

Mardi, Abeer Etefa, porte-parole du Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies pour le Moyen-Orient, a déclaré que 530 camions de l’organisation étaient entrés à Gaza depuis le cessez-le-feu. Ces camions ont livré plus de 6 700 tonnes de nourriture, ce qui est, selon elle, « assez pour nourrir près d’un demi-million de personnes pendant deux semaines ». Mais pas assez pour nourrir l’ensemble de la population, donc. La juridiction a d’ailleurs rappelé l’obligation, en vertu du droit international, de ne pas recourir à la famine comme méthode de guerre.

