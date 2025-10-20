Administration territoriale : Grande valse des walis et gouverneurs

1-M. Khatib El Hebil, Wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech.

2-M. Khalid Ait Taleb, Wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès.

3-M. Mhamed Atfaoui, Wali de la région de l’Oriental, gouverneur de la préfecture Oujda Angad.

4-M. Fouad Hajji, gouverneur de la province d’Al Hoceima.

5-M. Hassan Zitouni, gouverneur de la province d’Azilal.

6-M. Sidi Saleh Daha, gouverneur de la province d’El Jadida.

7-M. Abdelkhalek Marzouki, gouverneur de la préfecture des arrondissements de Casablanca-Anfa.

8-M. Mohamed Alami Ouaddan, gouverneur de la province de Zagora.

9-M. Mustapha El Maaza, gouverneur de la province d’Al Haouz.

10- M. Rachid Benchikhi, gouverneur de la province de Taza.

11- M. Mohamed Zhar, gouverneur de la préfecture d’Inezgane-Aït Melloul.

12-M. Mohamed Khalfaoui, gouverneur de la province de Fahs-Anjra.

13-M. Zakaria Hachlaf, gouverneur de la province de Chefchaouen.

14-M. Abdelaziz Zerouali, gouverneur de la province de Sidi Kacem.

15-M. Abdelkrim Ghannami, gouverneur de la province de Taounate.

Le communiqué s’est astreint à l’énumération des heureux élus de l’administration territoriale laquelle a été missionnée pour piloter, rappelle-t-on, les prochaines élections législatives prévues d’ici septembre 2026.