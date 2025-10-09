Activités aéroportuaires : L’ONDA mise sur une transformation numérique sûre

Le plan se concentre sur trois axes principaux : une refonte complète de la stratégie de cybersécurité à travers tous les systèmes informatiques et opérationnels, la numérisation et l’intégration des processus de gouvernance des données pour améliorer la prise de décision en temps réel, et l’amélioration de l’expérience passager grâce à des outils numériques conçus pour simplifier les trajets et personnaliser les services, a indiqué l’ONDA mercredi dans un communiqué de presse.

Dans le cadre de cette transformation, l’ONDA a annoncé le recrutement d’un nouveau Directeur des Systèmes d’Information, chargé de piloter sa stratégie informatique et numérique. Le poste vise des ingénieurs ou spécialistes IT expérimentés avec une solide expertise dans la gestion de systèmes d’information complexes.

À travers cette initiative, l’ONDA cherche à positionner les aéroports marocains comme des modèles d’innovation et d’excellence opérationnelle, renforçant son rôle de moteur dans la modernisation du secteur aéronautique national à l’approche des grands événements mondiaux du transport aérien.