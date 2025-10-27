Accord agricole maroco-européen : Meccano bloqué par le grain de sable des séparatistes du Polisario

La proposition faite en juillet par la Commission européenne et validée par les Vingt-Sept début octobre, prévoit que le « peuple du Sahara occidental » bénéficie d’un avantage spécifique, tangible, substantiel et vérifiable, proportionnel à l’exploitation des ressources naturelles. Cet avantage devra être assorti de garanties assurant que cette exploitation se fasse dans des conditions respectueuses du développement durable, notamment la préservation des ressources non renouvelables et le renouvellement des ressources renouvelables, telles que les stocks halieutiques.

La Commission européenne avait souligné l’importance de respecter ces conditions pour garantir la conformité de l’accord avec le principe de primauté des intérêts des peuples des territoires non autonomes, tel que consacré par l’article 73 de la Charte des Nations unies et le droit international coutumier.

En se donnant jusqu’à fin décembre pour finaliser le dispositif budgétaire, l’Union européenne et le Maroc avancent en parallèle sur le volet politique du dossier. Le Conseil de sécurité de l’ONU doit en effet voter, le 30 octobre, une nouvelle résolution prolongeant le mandat de la MINURSO au Sahara pour quelques mois supplémentaires. Le projet de texte, présenté par les États-Unis aux Quinze, propose une prolongation jusqu’au 31 janvier 2026 et invite les parties à reprendre les négociations sur la base du plan d’autonomie marocain durant cette même période. Les dimensions politique et économique du dossier progressent ainsi de manière coordonnée.

Africa Intelligence rapporte dans sa livraison de vendredi que la population des camps de Tindouf pourrait également bénéficier du futur mécanisme budgétaire mis en place entre Rabat et Bruxelles. Le dispositif inclurait la Direction générale de l’aide humanitaire (DG ECHO) ainsi que la Direction générale de l’éducation et de la culture (DG EAC) parmi ses principaux acteurs. Comme il précise que le montant annuel des avantages financiers que l’Union européenne versera au « peuple sahraoui » n’a pas encore été déterminé par Rabat et Bruxelles.

A signaler que des membres du Polisario ont participé vendredi à Bruxelles, à une réunion de haut niveau dédiée à la politique scientifique, technologique et d’innovation entre l’Union africaine (UA) et l’Union européenne (UE). Une délégation du Front avait déjà assisté à la réunion préparatoire de cet événement, tenue le 18 juillet dans la capitale belge. Parmi les participants se trouvait le directeur de l’« université de Tifariti », institution qui n’existe plus sur le terrain depuis le 13 novembre 2020.

L’Union européenne avait déjà accepté la présence de représentants du Polisario lors d’une réunion ministérielle UA-UE, le 28 juin à Rome, axée sur le développement agricole en Afrique. Quelques semaines plus tôt, le Front avait également pris part à une autre rencontre UA-UE au niveau des ministres des Affaires étrangères, organisée le 21 mai à Bruxelles.

Ces participations répétées suscitent des interrogations, d’autant plus que la majorité des États membres de l’UE soutiennent le plan marocain d’autonomie pour le Sahara occidental. Début octobre, l’Union européenne a d’ailleurs conclu un accord agricole avec le Maroc, incluant les produits originaires du Sahara.

En dehors des réunions avec le Japon et l’Union européenne, les autres partenaires de l’Union africaine – notamment la Russie, la Chine, la Turquie, l’Italie, la Corée du Sud, l’Indonésie et les États-Unis – continuent d’exclure le Polisario de leurs rencontres avec l’organisation panafricaine.

Reproches aux Espagnols

Le Polisario a exprimé son mécontentement face au manque de soutien des partis espagnols à ses revendications. La mobilisation de formations politiques telles que Sumar, la Gauche républicaine de Catalogne (ERC), le Parti nationaliste basque (PNV), Bildu ou encore le Bloc nationaliste galicien, que ce soit au Parlement espagnol ou au Parlement européen, ne répond pas suffisamment aux attentes du mouvement séparatiste. Khadijetou El Mokhtar, représentante du Polisario à Madrid, a affiché cette « déception, lors d’un meeting organisé ce dimanche dans la capitale espagnole. Elle a critiqué à la fois les gouvernements successifs – PSOE, Parti populaire (PP) – et l’ensemble des autres forces politiques, déplorant qu’« elles ne se soient jamais unies pour exiger l’autodétermination du peuple sahraoui ».

Elle a souligné que « la responsabilité des partis de droite, de gauche et du centre envers le peuple sahraoui n’a jamais été prise en compte ». Plus, a-t-elle, relevé, « tant que les partis politiques n’agiront pas sur cette question et ne soutiendront pas des solutions respectant le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination, le Maroc continuera de nous confronter, résistant sur tous les fronts, et pas seulement sur le plan militaire. »

Le patronat espagnol n’a pas non plus échappé à ses critiques. K. El Mokhtar a dénoncé les milieux d’affaires espagnols, accusés de privilégier « les intérêts économiques au détriment de la légalité internationale, de la justice européenne et des droits de l’Homme ». Le Polisario a toujours bénéficié d’un soutien et d’une indulgence sans faille de la part de plusieurs partis espagnols, au pouvoir comme dans l’opposition. Le silence de ces mêmes formations sur les centaines de ressortissants espagnols, dont des militaires, tués par les milices du Polisario dans les années 1970 et 1980, en dit long sur ce soutien. Aucune enquête parlementaire ou judiciaire n’a encore été ouverte à ce sujet.