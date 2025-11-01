Accidents de la circulation : Semaine meurtrière sur nos routes

Les équipes de la Protection civile, épaulées par les autorités locales et la Gendarmerie royale, sont rapidement intervenues pour sécuriser le site de l’accident et rétablir la circulation. Les blessés ont été transportés à l’hôpital Mohammed V, tandis que le corps de la victime décédée a été acheminé à la morgue.

Une enquête a été ouverte par la Gendarmerie royale afin de déterminer les circonstances exactes de cette tragédie.

La veille jeudi, un couple a perdu la vie dans un accident sur la route reliant Tanger à Tétouan, près de la zone de Hakama. D’après des sources locales, un grand camion chargé de matériaux de construction s’est renversé sur une petite voiture qui circulait dans la même direction, ensevelissant complètement le véhicule sous la lourde charge.

Les équipes de secours sont immédiatement intervenues, utilisant de gros équipements pour soulever le camion et retirer les matériaux, dans une tentative d’atteindre les victimes, qui ont rendu leur dernier souffle sur place. Les corps ont été transportés à la morgue, tandis que les autorités ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de l’accident.

Par ailleurs, le même jour, pas moins de vingt élèves ont été blessés après le renversement d’un bus scolaire dans la commune rurale de Zoumi, relevant de la province d’Ouezzane. Le véhicule transportait 25 élèves au moment de l’accident.

Khadija Ben Abdessalam, directrice régionale du ministère de l’Éducation nationale à Ouezzane, a déclaré au micro de SNRT News que les blessés ont été transportés à l’hôpital Abou Al Kacem Zahraoui pour y recevoir les soins nécessaires. Elle a assuré que l’état de santé de la plupart des élèves est stable et ne suscite pas d’inquiétude, bien que certains présentent des plaies, des fractures ou sont en état de choc. Le chauffeur du bus a également subi des fractures.

D’après le témoignage du conducteur, l’accident s’est produit alors qu’il tentait d’éviter une bicyclette, juste après que les élèves aient quitté leur établissement scolaire à la fin de l’après-midi. Cette manœuvre l’a conduit à perdre le contrôle du bus, provoquant son renversement.