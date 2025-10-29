100.000 stagiaires par an : « Tadaroj », nouvelle étape dans la formation professionnelle

S’agissant de l’artisanat, la première cérémonie officielle de signature des accords exécutifs s’est tenue, lundi, sous la présidence de Younes Sekkouri, ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, et Lahcen Essaadi, secrétaire d’État chargé de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire. Ces accords représentent une mobilisation conjointe de 12 chambres régionales des métiers traditionnels et de quatre associations de gestion des centres de formation et de qualification aux métiers de l’artisanat. Selon le ministre, les disparités imposent la nécessité de développer ce type de formation comme solution concrète pour l’intégration des jeunes non qualifiés, compte tenu de l’énorme potentiel de formation qu’il offre. Le programme de formation par apprentissage propose 200 métiers, dont 80 dans l’artisanat.

Le soutien aux centres de formation a été augmenté de 20%, avec une revalorisation de la bourse annuelle qui a atteint 5 000 dirhams par stagiaire, afin de soutenir les bénéficiaires et de les encourager à adhérer à une formation en milieu professionnel, outre l’augmentation des indemnités des formateurs à 300 dirhams par stagiaire.

L. Essaadi souligne de son côté que le programme vient réponde aux besoins à travers une offre de formation pratique d’une durée de 11 mois, qui permet d’acquérir les compétences nécessaires pour intégrer le marché du travail. Le réseau de formation professionnelle par apprentissage dans le secteur de l’artisanat compte 67 centres et plus de 100 annexes, accueillant près de 30 000 stagiaires au titre de la saison 2025-2026 dans les régions du Maroc.

Dans les prochains jours, d’autres accords exécutifs concerneront le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, celui de la Solidarité, de l’insertion sociale et de la famille, de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, le ministère du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) et l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC).