لن أخون وطني

من النهر الى البحر

مهما كنت أتقاسم ولا زلت مع الماغوط كل آهاته

لن أمد شراعي الى أبناء صهيون

وأحمد الله على كمشات الشيكل التي يتلقفها المتصهين العربي كضبع جائع

أو لم تدركوا بعد ألاعيب التكتكة المحدودة؟

لقد ذابت صرخة السادات الذي صلى في الكنيست الإسرائيلي وذبلت أوراق سلام كامب ديفيد

وترهلت صفقة وادي عربة التي توجت عملاء الموساد ممن قبضوا ولا يزالون

لن يكون مصير اتفاقيات أبراهام أحسن منها

حبر الغش لن يتمدد إلا كحبل الكذب القصير

أو ترضوا تقزيم حجم هذه الامة الصامدة تحت ركام أنظمتها المترهلة؟

لسنا كلنا إسرائيليون كما تجرأعلى كتابتها قلم مأجور!

ماذا يخبئ لنا قمقم الخبث؟

سؤال عريض طويل يختصر المسافات الممتدة من المحيط الى الخليج

لن أؤتمر إلا بما يمليه علي ضميري

عربي يمتد جسده المجروح من الأطلسي الى البحر الأحمر

لن أقبل من أحد اجتثاث نصر طوفان الأقصى الذي أصاب العدو المعولم في مقتل،

لن أستسيغ ان يتحول أكتوبر المكاسب على قلتها فوق الرقعة العربية الى شهر الدمار الحضاري،

صرخة غزة ضد غزاتها لن تسوى بأطنان القنابل الذكية الغربية ولا تحت بطون المقنبلات الامريكية.

لقد صدق من قال إنها أهون من بيت العنكبوت.

سرطان الغرب المزروع في جسد الأمة لا تنفع معه بروتوكولات العلاج المسكنة

صرخة الاجتثاث لهذا المرض المتسلط تلقى صداها في كل صلية صواريخ

في كل طلقة في صدر هذا العدو

أتحمس الى اليوم الذي تنتفض فيه غزة على جوعها وعطشها لتمد رجليها الى شط المتوسط غير آبهة إلا باستنشاق عواصف الحرية

في جنوح للإنعتاق من سلاسل الإمبريالية المترهلة،

لن أخفي أني حماسي الهوى وجهادي المنبع

كم تمنيت ان أعاكس تيار الزمن الذي جعل من فتح لقمة صائغة في بلعم الصهيونية الغادرة.

كم التهمت الطرق الممتدة من مدريد الى أوسلو من الأرواح الزكية الطاهرة

اليوم غزة تصدح من آلامها، بين جراحها ومن أجساد ضحاياها المشوهة.

وتنضح مزارع شبعا كصدى يحرك جبال لبنان الأرز.

انها حرب وجود.

إما أن نكون أو لا نكون

نحن بلا نحن لا شيء

حناجر المغرب صدحت بها من الرباط

المعركة واضحة وضوح الشمس

إما أن نكون أو لا نكون

لا منزلة بين المزلتين

لك الحمد يا شعب!

شراع التصهين لن يمتد الى هذه البقعة الشريفة.

مهما كان أو يكون

لن أخون وطني.

ابو جهاد